БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

150 години от Априлската епопея: В Панагюрище ще можем да пишем с почерка на Райна Княгиня

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислав Севов
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Запази

Кулминацията на тържествата ще бъде на 1 май в града и на 2 май на Оборище

150 години от Априлската епопея: В Панагюрище ще можем да пишем с почерка на Райна Княгиня
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В деня на кулминацията на честванията на 150 години от Априлското възстание погледите са насочени към Панагюрище, сърцето на събитията от 1876 година. Кулминацията ще бъде на 1 май в града и на 2 май на Оборище. Директорът на музея в Панагюрище Атанас Шопов каза, че посетителите ще имат уникалната възможност да пишат с почерка на Райна Княгиня.

доц. д-р Атанас Шопов, директор на Историческия музей в Панагюрище: "В нашето забързано ежедневе ние забравяме да пишем на ръка. Ние пишем повече с компютър. И радостен факт е, че една организация с патриотична насоченост се обърна към нас, за да дигитализира почерците на нашите, бих казал, национални величия - Раковски, Ботев, Левски. А за първи път почеркът на жена ще бъде дигитализиран в българската история. А това е Райна Поп Георгиева Футикова. Или известна като Княгината с най-краткото царуване. И искрено ще вярвам, че младите хора ще имат възможност да се докоснат до нейния почерк. И това ще ги заинтригува малко да се опитат да пишат като българската княгиня Райна."

Възражда се честването на 20 април по стар стил, допълни доц. Шопов. Той подчерта, че и Съединението, и Независимостта се отбелязваме по този стил.

Директорът на музея в Панагюрище видя и аналогия между Първо българско Народно събрание, състояло се в областта Оборище между 14 и 16 април 1876 година и отминалите у нас парламентарни избори. Атанас Шопов изрази надежда тежките думи на Захари Стоянов, че "такива като онези депутати няма да видим докато свят пребъде" ще може да променят:

доц. д-р Атанас Шопов, директор на Историческия музей в Панагюрище: "Ако се прави аналогия, аз бих искал като гражданин на държавата, като историк, да повярвам, че наистина, вече след 150 години ще се появат тези нови депутати, които ще създадат чувството за национално достойнство, ще върнат това чувство за достойнство, ще дадат подобаващото място на българина в Европа и всички ще разберат, че българинът винаги е бил в Европа, за разлика от много други държави, които се кичат с това начинание."

По повод 150-та годишнина на Априлското въстание музейната институция, в партньорство с други институции организира научна сесия с международно участие от 14 до 16 април, денят на парламентарността, посветен именно на Априлската епопея. Следват поредица от тържества през цялата година, каза още Атанас Шопов.

Вижте още в прякото включване на Владислав Севов

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ