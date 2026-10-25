16,63% е избирателната активност в област Смолян към 16.00 часа

16,63% е избирателната активност в Смолянска област към 16.00 часа. Това сочат данните на РИК - Смолян. Към този час са гласували 15 477 избиратели от всички имащи право на глас 93 087. Най-висока е избирателната активност в община Баните - 23,76%, а най-ниска - в община Доспат - 10,19 на сто.

Активността е ниска спрямо предишни избори, обобщиха от РИК - Смолян.

Изборният процес протича нормално, гласува се в общо 268 секции. В 130 секции вотът е само на машина, в 15 от тях машините са две. Всички устройства работят нормално. В останалите 138 секции се гласува с хартиени бюлетини.

Три са подвижните секции в общините Мадан, Рудозем и Баните. Пет са секциите в лечебни заведения и една в Дома за стари хора в Смолян.