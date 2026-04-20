34 души с обвинения за изборни престъпления

От началото на предизборната кампания до тази сутрин в прокуратурата са докладвани и образувани общо 3021 преписки, образувани са 599 досъдебни производства, от които 252 бързи производства за престъпления против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. В качеството на обвиняеми са привлечени 34 души. Към днешния ден по 2283 преписки са постановени откази от образуване на досъдебни производства поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление, а в някои от случаите – и поради липса на законен повод, т.е. са подадени анонимни сигнали.

По апелативни райони досъдебните производства, свързани с изборите, са разпределени както следва:

– Апелативна прокуратура - София: 233

– Апелативна прокуратура - Бургас: 86

– Апелативна прокуратура - Пловдив: 76

– Апелативна прокуратура - Варна: 139

– Апелативна прокуратура - Велико Търново: 65

Бързите производства са разпределени по следния начин:

– София: 134

– Бургас: 52

– Пловдив: 24

– Варна: 25

– Велико Търново: 17

В рамките на предизборната кампания, по предложение на органите на МВР, от окръжните прокуратури в страната са внесени в съда 127 искания за разрешение за използване на специални разузнавателни средства, допълват от прокуратурата. В Софийската градска прокуратура се водят 166 преписки (включително и изпратени по компетентност от прокуратури в страната), образувани по сигнали за извършени престъпления от лица с имунитет. Досъдебните производства са шест. Снощи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че в МВР са постъпили общо 2974 сигнала за изборни нарушения от началото на предизборната кампания. Те са с 204% повече спрямо последните парламентарни избори, или приблизително три пъти повече.