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415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до 8.00 часа

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Изборният ден започна в спокойна обстановка, съобщиха от МВР

Министерство на вътрешните работи
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Изборният ден започна в спокойна обстановка. Това съобщиха от МВР. Избирателните секции на територията на страната са отворени и предадени на съответните избирателни комисии.

Началото на изборния процес започна без нарушения и възникнали проблеми.

Обстановката на територията на страната е спокойна.

Към 8.00 часа на 1 ноември в структурите на МВР са получени 415 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много са получените сигнали в обласните дирекции на МВР в Бургас – 97, във Враца – 70 и в Стара Загора – 44. От всички сигнали 305 са за купуване на гласове, 34 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 75 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 8 наказателни производства (2 в ОДМВР Кюстендил и по 1 в СДВР, ОДМВР Варна, Перник, Русе, Стара Загора и Шумен), от тях 6 са разследвани по общия ред /чл. 167-169г от НК./ и 2 са бързи производства.

Съставени са 1822 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР, като най-много са в СДВР – 437, ОДМВР Пловдив – 267 и ОДМВР Пазарджик – 226.

На територията на цялата страна са проведени общо 346 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Задържани са 10 лица по ЗМВР. Оказани са 12 съдействия на РИК/СИК.

#България избира президент #нарушения #МВР

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