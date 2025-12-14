БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
5-тонен генератор пристигна при танкера "Кайрос" за възстановяване на котвената система

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Очаква се съоръжението да възстанови работата на котвеното устройство на плавателния съд

тонен генератор пристигна танкера кайрос възстановяване котвената система
Снимка: БНТ
5-тонен генератор с мощност 150 kW пристигна в района на Ахтопол с помощта на работен катер, който го придвижи до танкера "Кайрос".

Очаква се генераторът да възстанови работата на котвеното устройство на плавателния съд. Катерът е натоварен с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.

Около 9:00 ч. тази сутрин технически екип от няколко души отплава с катер на ИА "Морска администрация" към танкера. Специалистите се качиха на борда на “Кайрос”, като предстои свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване работата на лявата котва.

снимки: Елеана Цанова, БНТ

Изпълнителната агенция "Морска администрация" осъществява контрол и координация по време на цялата операция.

