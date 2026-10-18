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60% от храните на едро поскъпнаха, най-сериозно е повишението при зеленчуците

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Общата цена на потребителската кошница на едро е 50 евро

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Близо 60% от хранителните продукти поскъпват през тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Общата цена на потребителската кошница на едро е 50 евро.

От общо 32 продукта в нея, 19 на сто са с по-високи цени.

Най-сериозно е повишението при зеленчуците през миналата седмица. С двуцифрен ръст на цената са тиквичките, следвани от зелената салата, картофите и зелените чушки. Поевтиняват лимоните, лещата, кравето сирене и гроздето.

Запазва се обаче тенденцията един й същи продукт да е с различна цена на килограм в различните градове у нас. Така при сиренето, кашкавала и каймата.

Димитър Зоров, председател на асоциацията на млекопреработвателите в България:
"Истината е една - не може цените от доставчика да не се вдигат, а да се вдигнат цените на регал и именно това е някаква тайна, която всички я знаят, но си затварят очите".

Според икономистът Щерьо Ножаров обаче има объркване между изчислените надценки и лансираните печалби в търговския сектор. По думите му, оскъпяването на храните се дължи на цялата верига, а не само на крайните продавачи, както твърдят производителите.

Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС:
"46 евроцента на литър при 3% масленост, а колко излиза при господин зоров при отделните продукти да видим. Да вземем прясното мляко при него излиза на 1,21 евро, което е 163% надценка, на големите вериги го продава на 1,05 това са 117% надценка".

Според Щерьо Ножаров, надценката още при производител при сиренето е 123% надценка, 117% при кашкавала. От асоцията на млекопреработвателите обаче отричат да вдигат цените толкова, въпреки че не дават информация за размера на надценките, при които работят.

Димитър Каримански, член на УС на БНБ:
"Цената на млякото от осем - десет години не се е вдигала при производителя. Смятате ли го това за нормално при всички вдигнати разходи. Когато не си вдигал цената четири години, а цената на регала се е вдигала, кой е виновен - доставчикът или търговецът - мисля, че отговорът е еднозначен".

Тази седмица без промяна остават цените на горивата на дребно у нас.

#цени на едро #потребителска кошница #поскъпване #хранителни стоки #новини в Метрото

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