В развитие

ТРАГЕДИЯТА В КРАН МОНТАНА

Адвокат на жертви на пожара в бар в Швейцария иска разширяване на обхвата на разследването

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:07 мин.
При пожара загинаха 40 души, повечето от които тийнейджъри, а 116 бяха ранени

швейцарски прокурори разпитаха двамата собственици опожарения бар кран монтана
Наказателното разследване в Швейцария за пожара в бар в ски курорта Кран Монтана трябва да бъде разширено, за да включи и местните власти, заяви адвокатът, представляващ някои от жертвите, и добави, че ще поиска обезщетение в размер на милиони, предаде Райтерс.

При пожара загинаха 40 души, повечето от които тийнейджъри, а 116 бяха ранени.

Ромен Жордан, който представлява повече от 20 жертви на изгаряния от пожара, заяви, че ще поиска компенсации в размер на до няколко милиона за отделните травми и до 100 000 швейцарски франка (125 390 долара) за всеки смъртен случай.

"За мен няма абсолютно никакво съмнение, че общината трябва да бъде включена в списъка с отговорните лица и от нея трябва да бъде поискано да даде отговори", заяви Жордан в интервю в понеделник вечерта, като добави, че очаква общият размер на исковете да възлезе на стотици милиони франкове.

"Сигурно е, че ще поискаме (служителите) да бъдат изслушани (от прокуратурата), да получим документите, цялата кореспонденция, за да разберем как са допуснати толкова много грешки, как толкова много предпазни мерки, които обикновено са в сила в системата за управление на риска, са могли да се провалят."

Кметството на Кран Монтана засега не коментира.

Прокурорите смятат, че шумоизолиращата пяна на тавана на мазето в бар "Констеласион" се е запалила от бенгалски огън рано сутринта на Нова година. Паникьосаната тълпа се втурнала по малко стълбище към тесен изход, който се е превърнал в фатално препятствие, докато пожарът се разпространявал, посочват свидетели.

Кметът на града заяви миналата седмица, че в заведението многократно не са били извършвани годишни проверки за безопасност и изрази съжаление.

Засега само френските собственици са подслествени, включително по подозрение за причиняване на смърт по непредпазливост. Двамата, Жак и Джесика Морети, заявяват, че сътрудничат на разследването и изразяват скръбта си за трагедията. Съпругът е задържан.

Клиентите на Жордан са швейцарци, французи и италианци и повечето от тях са ранени. Само двама от тях, настанени в европейски болници, са в изкуствена кома и неконктактни.

По-рано днес италианският външен министър Антонио Таяни съобщи, че Италия иска да има активна роля в предстоящия съдебен процес за пожара в бара, предаде ДПА. "Ще призовем швейцарските власти да установят и накажат отговорните лица и да предоставят пълна яснота за тази огромна трагедия", коментира той.

