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Агенция „Митници“ Варна разкри измама при деклариране на китайски стоки

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Снимка: Агенция "Митници"
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Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна разкриха опит за избягване на дължими държавни вземания при внос 7 502 700 винтове от поцинкована стомана за бетон и дърво от Китай с общо тегло над 15.774 тона.

Снимка: Агенция „Митници“

Стоките са пристигнали с морски контейнер на Митнически пункт Варна-Запад. След извършен анализ на риска от служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване” и извършени допълнителни проверки по отношение декларирания тарифен код, става ясно, че за цялата пратка следва да се наложи и допълнително антидъмпингово мито в размер на 86.5%.

По случая ще бъде съставен акт за административно нарушение – митническа измама по Закона за митниците. Стоката е задържана като предмет на нарушението, тъй като стойността на избегнатите публични държавни вземания надхвърля 35% от митническата стойност.

#митническа измама #Агенция „Митници“ #китайски стоки #Варна

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