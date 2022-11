Александър Николов и тимът на Кучине Лубе (Чивитанова) се класираха на финал за Суперкупата на Италия. Воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор надигра Валза Груп (Модена) с 3:0 (25:23, 25:23, 25:20) в първия полуфинал на надпреварата, изигран в Каляри.

Лубе ще играе за трофея за 11-и път. Тимът има четири трофея във витрината си - 2006, 2008, 2012 и 2014 г.

Onto the Super Coppa 2022 Finals Congratulations on the win today Lube Civitanova let’s goooooo



: legavolley pic.twitter.com/Hq3VLCfTYM