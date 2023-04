Александър Везенков бе най-резултатен при загуба на Олимпиакос в Белград

Олимпиакос загуби от Цървена Звезда със 79:87 в мач от 33-ия кръг на Евролигата. Българският баскетболен национал Александър Везенков игра отлично и бе най-резултатен за тима си с 16 точки и 8 борби и 3 асистенции за 35:14 минути игра.

Гръцкият гранд поведе с 11 точки в хода на първата четвърт при резултат 28:17, но не успя да задържи преднината си за дълго. Серия от 8 поредни точки позволи на домакините да поведат в зала "Александър Николич" в Белград.

Макар играчите на Георгиос Барцокас да водеха с 2 точки на полувремето, възпитаниците на Душко Иванович наложиха волята си след почивката и заслужено се поздравиха с успеха.

Най-резултатен за победителите бе Факундо Кампацо с 20 точки.

