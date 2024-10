Александър Везенков над всички за първа победа на Олимпиакос в Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос изковаха първи триумф през новия сезон в Евролигата. Българинът и неговите съотборници се наложиха над Жалгирис със 74:68 в среща от втория кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Всичко вървеше гладко за селекцията на Йоргос Барцокас през първите три части, но се наложи да потрепери в заключителната, когато съставът на Андреа

Тринкиери върна усещането за интрига, но в крайна сметка допусна първи грешен ход в турнира на богатите. Мачът не бе сред най-красивите, а двата отбора направиха цели 30 грешки, 19 от които бяха дело на "червено-белите".

По този начин срещу името на гърците и литовците личат по една победа и загуба.

The first dub of the season for @Olympiacos_BC!#EveryGameMatters pic.twitter.com/8UuNeD9ben