Александър Везенков официално е играч на Сакраменто Кингс

Отборът на Сакраменто Кингс от НБА официално обяви привличането на българската баскетболна звезда Александър Везенков, който от сезон 2023/24 ще носи екипа на "кралете".

За сделката между двете страни още преди няколко седмици, като дори Везенков вече пътува до САЩ, за да се срещне с ръководството на Кингс и да изгледа няколко срещи на новите си съотборници от Лятната лига на НБА.

От клуба от Сакраменто написаха в съобщението си за трансфера на най-ценния играч през последния сезон в Евролигата, че параметрите по договора му ще останат конфиденциални, въпреки че в медиите се говори, че Саша Везенков се е разбрал за тригодишен контракт на обща стойност 20 милиона долара.

Official now: The Sacramento Kings announced today that the team has signed the #EuroLeague MVP, Sasha Vezenkov. pic.twitter.com/FiFUfIfYmQ