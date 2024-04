Александър Везенков записа 10 минути при разгром на Сакраменто Кингс срещу Портланд Трейл Блейзърс

Сакраменто Кингс разгромиха Портланд Трейл Блейзърс като домакин със 121:82 в последния кръг от Западната конференция на НБА. "Кралете" останаха на деветото място в крайното класиране с 46 победи и 36 загуби.

Сакраменто ще бъдат домакини на Голдън Стейт Уориърс в Плей ин турнира. Загубилият от този двубой ще се сбогува с мечтата за плейофите.

Майк Браун излезе с титулярния си състав в този мач, като с нарастващото предимство на отбора му, той вкарваше все повече играчи от пейката. В последната четвърт дойде и времето на Александър Везенков.

Българинът записа 10 минути и бе 0/2 от стрелбата, но се отчете с една борба, една открадната топка и един чадър.

Обичайните заподозрени за "кралете" ДиАрън Фокс и Домантас Сабонис бяха ключови за успеха, като гардът отбеляза 24 точки, а литовският център бе на асистенция от трипъл-дабъл.

