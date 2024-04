Оклахома Сити Тъндър извоюва първото място в Западната конференция на НБА, Финикс Сънс се класира директно за плейофите

Оклахома Сити Тъндър разгроми резервите на Далас Маверикс със 135:86 и така си осигури първото място в Западната конференция на НБА. Възпитаниците на Майк Майгно бяха в най-благоприятна позиция от трите отбора, борещи се за челната позиция, като от тях се изискваше само да спечелят двубоя си. Мачът изглеждаше пренаписан, поради липсата на стартовата петица на Маверикс на паркета.

Шей Гилджъс-Александър отбеляза 15 точки за 16 минути за Оклахома, а резервата Брандън Уилямс бе най-резултатен на паркета за Далас с 22 точки.

Thunder finishes regular season with 57 wins. Youngest team in @NBA history to do it. ️ pic.twitter.com/Dn1a7NeaQZ

Финикс Сънс си извоюва последното място, осигуряващо директно класиране за плейофите. "Слънцата" се справиха с Минесота Тимбъруулвс със 125:106. Двата отбора ще се срещнат един срещу друг в първия кръг от плейофите на Западната конференция.

Брадли Бийл избухна с 36 точки за Сънс, докато Руди Гобер бе единствения с над 20 точки за Минесота.

29 for Bradley Beal



He wants that 6th seed!



Suns-Wolves | Live on the NBA App

https://t.co/R5E2M8Mokd pic.twitter.com/TY1jOZlrGZ