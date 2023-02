Алис Касбърн - изгряващата звезда на 2022 г. в конния спорт

В този епизод на предаването за конен спорт ще може да видите как в Лапландия конете подполагат карането на ски и сноуборд и как децата се учат на прескачане на препятствия в Мозамбик.

И още: Ще ви срещнем с Алис Касбърн, която беше обявена за изгряваща звезда на 2022 г. от Международната федерация по конен спорт FEI.

As part of the 2022 FEI Awards, which took place this year in South Africa, the Swiss watch brand awarded the #Longines Rising Star Award 2022 to the English eventing rider Alice Casburn in front of some 250 representatives of the international equestrian community. pic.twitter.com/rX7zBbaU3j