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Археолози откриха по-ранен храм под светилището на Херакъл в Хераклея Синтика

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Археолози откриха по-ранен храм под светилището на Херакъл в Хераклея Синтика
Снимка: БТА
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Части от по-ранна сграда, вероятно първоначален храм, посветен на Херакъл, бяха разкрити под съществуващото светилище в античния град Хераклея Синтика. Това съобщи ръководителят на археологическите проучвания проф. д-р Людмил Вагалински.

По думите му е много вероятно и логично откритата структура да представлява първоначалния храм на Херакъл, който в по-късен етап е бил разширен и надграден. Към момента археолозите са разкрили отделни стени от по-ранната сграда, които очертават части от нейния план.

Данните сочат, че най-вероятно става дума за по-ранен етап от развитието на култовото място, върху който впоследствие е бил изграден по-голям и монументален храм. Предстои разширяване на проучванията с цел да бъде изяснен цялостният план на постройката и нейните архитектурни характеристики.

Археолозите се надяват да открият допълнителни находки като керамика, надписи или култови предмети, които да дадат по-точна информация за функцията и датировката на сградата. Според проф. Вагалински е логично да се предположи, че това е първоначалният храм на Херакъл-Ловеца, издигнат още при основаването на македонската колония в района, разположена на територията на тракийското племе синти.

В по-късен етап светилището е било разширено, като новият храм е изграден върху основите на по-стария. Подобна приемственост е характерна за религиозната архитектура в античността. При разрушаване или обновяване на култови сгради новите храмове често се издигат на същото място, запазвайки неговото сакрално значение.

Проф. Вагалински призова обществото да чете и да интерпретира точно научните изследвания. Той подчерта, че името Хераклея Синтика означава „град на Херакъл на територията на племето синти“, но това не означава, че градът е принадлежал на тракийското племе синти. По думите му темата е подробно разгледана в публикувани научни издания, достъпни за широката публика, и е важно хората да се информират от проверени източници.

Разкопките в Хераклея Синтика продължават с паралелно документиране и анализ на откритите структури. Целта на екипа е да проследи развитието на култовия комплекс във времето и да изясни ролята му в религиозния и обществения живот на древния град.

#Херакъл #светилище #Хераклея Синтика #храм

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