Арина Сабаленка е на втори пореден финал на US Open

Поставената под номер 2 Арина Сабаленка се класира за втория си пореден финал на US Open. Беларускинята записа трудна победа с 6:3, 7:6(2) над 13-та в схемата Ема Наваро на "Артър Аш" в четвъртък вечер.

Сабаленка, която загуби мача за титлата миналата година от Коко Гоф, се нуждаеше от 90 минути, за да сломи съпротивата на 23-годишната американка, която за първи път играеше на полуфинал от Големия шлем.

Тя ще се изправи отново срещу американка в тазгодишния финал - поставената под номер 6 Джесика Пегула, която направи обрат срещу Каролина Мухова на полуфиналите и я отстрани след 1:6, 6:4, 6:2. За 30-годишната Пегула това е първи финал на турнир от Големия шлем.

