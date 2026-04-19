Асен Василев: Имаме уникален шанс да променим България за по-добро

Имаме уникален шанс да променим България за по-добро. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев след като гласува в родния си град Хасково.

"Имаме уникален шанс да променим България за по-добро. Да живеем по-добре, да имаме по-добри заплати, по-добри доходи и България да бъде в сърцето на Европа, където ѝ е мястото с европейски стандарт на живот и европейски доходи. Имаме уникален шанс днес да не трябва да ходим на протести, а с гласа да направим парламент, който да работи за всички български граждани, а не само за една малка част от тях. Посланието, което искам да отправя към българските граждани е да гласуват за истинска европейска принадлежност, а не за експерименти между Изтока и Запада", каза Василев.