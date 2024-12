АСВЕЛ спря победната серия на Париж във френското дерби в Евролигата

АСВЕЛ Вильорбан сложи край на серията от 10 последователни победи на Париж Баскетбол във френското дерби от 15-и кръг в Евролигата. Тимът от Лион постигна шестия си успех в най-престижното европейско клубно първенство, след като се наложи с 98:93 у дома.

Тео Маледон и Ти Джей Шортс не разочароваха в директния сблъсък помежду си и макар че американецът завърши с по-добри показатели, французинът бе този, който ликува след края на двубоя.

The historic streak is OVER



In the #RivalrySeries French Derby, @LDLCASVEL beat @ParisBasketball #EveryGameMatters pic.twitter.com/AiN6NyMySi