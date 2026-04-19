България гласува: Как протича изборният ден в София?

Към този час в София три машини не работят и гласуването там се извършва само на хартия. Има и сигнали за нарушения - плакати на кандидати за народни представители в района на училищата. Повечето секции в столицата работят с намален състав, защото някои членове не са се явили. На места дори председателят не се беше явил.

Полина Витанова, председател на РИК 23 София: „Има и такива разбира се двата случаи като на предходните избори, в които излизат празни бели бюлетини или отрязъци. Поне на този етап има алтернативен метод, но при изцяло машинно не знам какво може да се отстрани.“

Георги Стоянов, зам. - председател 22 СИК: „С машината имаше малък проблем , но го оправихме, проблема е с председателя, вчера той не дойде и аз го търсех и той ми каза , че не знае че е председател и ми затвори. Казаха, че ще назначат председател,но все още няма.“



