България чества 140-ата годишнина от Съединението

Честваме 140-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. 6 септември 1885 г. е изключително важна дата в българската история, защото води до обединението на голяма част от българските земи, което е ключова национална цел след Освобождението. Това е акт на самостоятелна държавническа политика, с която българите показват, че са способни сами да решават съдбата си, независимо от Великите сили.

Съединението е кулминацията на един дългогодишен национален идеал – обединението на българския народ в една държава. Берлинският договор от 1878 г. разкъсва българските земи, създавайки Княжество България и автономната област Източна Румелия, Съединението възстановява териториалната цялост, макар и не в пълните граници, предвидени от Санстефанския мирен договор. Съединението е акт, който показва, че българите могат да действат независимо. То се извършва въпреки съпротивата на Великите сили, а България се превръща в суверенна държава, способна да защитава собствените си интереси.

Въпреки първоначалните трудности и опасността от война, Съединението доказва, че България е фактор на Балканите. Успешната отбрана срещу Сърбия в Сръбско-българската война от 1885 г. утвърждава международния авторитет на страната и показва военната ѝ сила. Това е важна стъпка към пълната независимост, която е постигната през 1908 г. Събитията около Съединението и последвалата война укрепват националното съзнание и единството на българите. Всички социални прослойки и политически сили се обединяват около общата кауза, което е решаващо за успеха на акта. Това е пример за национална сплотеност в името на общ идеал.

По традиция център на тържествата е Пловдив, където официалното честване ще започне в 10:00 часа с тържествен молебен в катедралния храм "Света Богородица", отслужен от Пловдивския митрополит Николай. След това ще се извърши полагане на венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на храма с участието на военнослужещи, духовенство и граждани.

В 11:00 часа е полагането на венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николов, а в 11:30 часа ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Захари Стоянов в Градската градина.

В 19:00 часа на площад "Централен" ще се състои традиционната възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет "Родолюбие". Възстановката пресъздава как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено "Възванието на Българския таен централен революционен комитет", с което се обявява, че Румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението на България. Възстановката завършва традиционно с голямо празнично хоро.

От 19:30 часа на сцената на Античния театър започва празничният концерт на Биг бенд Пловдив, който се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, ОФ "Пловдив 2019" и е част от проекта "Звук в Античността".

В 19:45 часа в Регионалния исторически музей ще бъде представена документалната изложба "Съединението и неговите личности".

В 20:30 часа на площад "Съединение" пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където започва тържествената заря-проверка по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на Пловдив с участието на представителни роти от пловдивския гарнизон. Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй. На церемонията ще присъстват и вицепрезидентът Илияна Йотова, министър-председателят Росен Желязков и председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Зарята ще бъде предавана пряко по БНТ 1.

Вижте повече в прякото включване на Владислав Севов от Пловдив