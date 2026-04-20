България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание

Днес отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание. В цялата страна ще се проведат чествания и възстановки по повод годишнината от паметните събития през 1876 година.

С разнообразни инициативи като литературно-музикални програми, ученически конкурси, изложби и открити уроци ученици от цялата страна ще отбележат 150-годишнината от Априлската епопея. Денят ще бъде неучебен, но присъствен за децата.

С факелни шествия ще отбележат 150 години от Априлската епопея в Бургас, Шумен, Търговище и Панагюрище.

С вход свободен ще бъдат музейните обекти в Сливен през днешния ден.

Русе ще отбележи годишнината с историческа възстановка на площада пред Пантеона на възрожденците.