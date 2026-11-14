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България попадна в четвърта урна за квалификациите за Евро 2028 след провала в Лигата на нациите

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Спорт
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Националният отбор пропусна възможността за по-благоприятна позиция при жребия на 6 декември, след като не успя да спечели групата си в Лига C

българия попадна четвърта урна квалификациите евро 2028 провала лигата нациите
Снимка: Startphoto.bg
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Българският национален отбор по футбол ще бъде поставен в четвърта урна при жребия за квалификациите за eвропейското първенство през 2028 година. Слабото представяне на "лъвовете“ в Лигата на нациите се отрази негативно върху позицията им преди началото на следващата квалификационна кампания.

Жребият е насрочен за 6 декември, като разпределението на отборите ще бъде определено според представянето им в отделните дивизии на Лигата на нациите.

България пропусна възможността да попадне в трета урна, след като не успя да спечели група C4. Така националният тим ще бъде сред по-ниско поставените състави, което увеличава вероятността да срещне сериозни съперници по пътя към европейските финали.

Допълнително разочарование донесе разгромната загуба с 0:5 от Исландия на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Поражението окончателно лиши българския отбор от шансове за промоция в Лига B и затвърди негативната оценка за представянето му в турнира.

Според посочената система за разпределение първа урна ще включва най-добре представилите се отбори от Лига A. Във втора ще попаднат останалите състави от елитната дивизия, както и първите два отбора от групите в Лига B.

Трета урна ще бъде съставена от третите и четвъртите отбори в Лига B и победителите в групите на Лига C. Останалите участници от третото ниво на турнира, сред които е България, ще бъдат разпределени в четвърта урна, а пета ще бъде запазена за представителите на Лига D.

При предишните европейски квалификации също беше използвано представянето в Лигата на нациите, но тогава разпределението се определяше чрез общо класиране на участниците. За предстоящата кампания системата е обвързана с позициите на отборите в отделните дивизии.

Европейското първенство през 2028 година ще се проведе от 9 юни до 9 юли, като домакини ще бъдат Англия, Шотландия, Уелс и Република Ирландия.

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