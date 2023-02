Българките отпаднаха след първия манш на слалома на световното, Шифрин оглави класирането

Микаела Шифрин даде най-добро време в първия манш на женския слалом на световното първенство по ски алпийски дисциплини в Куршевел и Мерибел.

Американката стартира първа и регистрира време от 52.54 секунди. Тя има аванс от 0.19 пред втората Уенди Холденер.

Will it be another for @MikaelaShiffrin ?

The others are fierce for medals and the race for gold can always hold surprises!

second run at 13.30 ️#fisalpine pic.twitter.com/7KyhFnEERm