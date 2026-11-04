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Балкан отряза крилете на босненци за исторически успех в Еврокъп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
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Действащият шампион в НБЛ счупиха каръка на европейска сцена.

балкан отряза крилете босненци исторически успех еврокъп
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Балкан Ботевград ликува за първи път при своя дебют в Еврокъп. Действащите шампиони в НБЛ поставиха на колене Босна Роял със 78:69 в среща от шестия кръг, изиграна в зала "Зетра". Селекцията на Богдан Караичич даде да се разбере, че няма да се предаде в нито един момент, а в заключителната четвърт намериха верните решения, стопирайки своята негативна серия от пет поредни поражения по пътя към първия исторически успех. Освен това балканци спряха рейда на състава от две последователни победи на Дарио Гергя във втория по сила турнир под егидата на Евролигата. Огромна роля за верния ход на ботевградския тим допринесе и борбата под коша, спечелвайки я с 41:29.

От редиците на балканци липсваше Дарнел Едж, който се завърна в мач от НБЛ само преди дни, а в хода на двубоя останаха без Александър Стоименов, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

Тимът от Ботевград продължава да се намира на последното шесто място с една победа и шест загуби, а босненците заемат четвъртата позиция с два успеха и четири поражения. На 10 ноември (вторник) Балкан ще домакинства на ПАОК, докато Босна ще има визита на Манреса, където се подвизава Йордан Минчев.

Откриващите минути дадоха да се разбере, че интрига няма да липсва и преминаха предимно при поделено надмощие. Джаванте МакКой и Улриш Шомше бяха главните действащи лица за гостите, докато от другата страна Риджиналд Пери имаше наченки на добри изяви в офанзивен план. Щафетата бе поета постепенно от Никола Попович, който се превърна в основния катализатор за силния край на встъпителния период и аванса от 6 точки за домакините.

Водачеството остана в ръцете на босненците в началото на следващата десетка. Александър Стоименов и МакКой имаха други планове, а техният импулс се превърна в обръщане на хода на развитията, за да се оттеглят при 41:36 в съблекалнята.

Пери изгря на сцената на старта на третата част и отборът от Сараево докопа минимално предимство. Солидните действия в защита, комбинирани с нови солови изпълнения на Стоименов и МакКой, окрилиха балканци отново да нанесат своя удар за 6-точков актив след 30 минути игрово време.

По-добрите решения, взети от „зелените“, дадоха тон да останат на лидерската позиция при откриването на заключителната четвърт. Гаел Бониля и МакКой превърнаха въпросния превес в двуцифрен с по-малко от 4 минути, оставащи на часовника. До финалната сирена актуалният първенец на Босна и Херцеговина не бе готов за нов щурм, което улесни задачата на тима от Ботевград.

Джаванте МакКой бе големият герой за Балкан със своите 27 точки. Александър Стоименов го последва с 22, Гаел Бониля остави срещу името си 10 и 10 борби.

Реджиналд Пери блесна за Босна с 21 точки и 5 борби. Никола Попович има 13 и 5 овладени под двата ринга топки, Един Атич реализира 11.

#БК Босна Роял #Еврокъп 2026/2027 #БК Балкан Ботевград

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