Барселона надви Олимпиакос след продължение и докосва Финалната четворка в Евролигата

Барселона е все по-близо до поредното си класиране за Финалната четворка в Евролигата, след като в мач №3 от плейофната серия срещу Олимпиакос селекцията на Роджър Гримау се наложи с 82:80 като гост след продължение и така поведе в сблъсъка с 2-1 успеха.

Както по традиция, двата отбора сътвориха нов драматичен двубой в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея, в който Джабари Паркър беше големият герой за каталунците в края на допълнителното време.

По този начин испанците се доближиха на само една победа от място в полуфиналите, което те ще могат да си подпечатат още този четвъртък (2 май), когато отново гостуват на "червено-белите" в Гърция.

Срещата тази вечер започна с ниска резултатност, като откриващата четвърт приключи при равенство от 13:13, а във втората част резервите Филип Петрушев и Моузес Райт помогнаха на домакините да вземат лек аванс на почивката при 37:32.

Баскетболистите на Барса бързо заличиха своя пасив в хода на третата част, а добрите изяви на Николас Лапровитола, Уили Ернангомес и Джабари Паркър дори позволиха на техния тим да си осигури преднина от 57:51 преди решителните десет минути.

Олимпиакос обаче далеч не беше казал последната си дума, като момчетата на Йоргос Барцокас отново намериха пътя към пълния обрат, откъсвайки се на шест пункта при 69:63. Гостите също бяха решени да не загубят и отговориха с две тройки Алекс Абринес, както и с кош на Лапровитола за 71:71. В самия край Найджъл-Уилямс Гос все пак имаше шанс да донесе успеха за домакините, но пропусна и мачът влезе в продължение.

