Барселона загуби Дани Олмо за месец

Футболистът на Барселона Дани Олмо ще отсъства от терените за около четири седмици, след като получи контузия при загубата с 2:4 от ПСЖ в Шампионската лига снощи.

Испанският национал бе принуден да напусне терена още в 27-ата минута след сблъсък с халфа на домакините Витиня и не успя да продължи игра, като на негово място влезе Фермин Лопес.

„Направените изследвания потвърждават, че Дани Олмо има контузия на левия аддуктор... Очаква се футболистът да бъде извън игра за около месец“, се посочва в изявлението на Барселона.

Травмата е удар за отбора на Ханзи Флик, като Олмо със сигурност ще пропусне неделното „Ел Класико“ срещу Реал Мадрид.