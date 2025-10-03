БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЛОШОТО ВРЕМЕ У НАС

Берковица и селата в общината останаха без ток

от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Чете се за: 01:05 мин.
Заради множество паднали дървета

Берковица и селата в общината останаха без ток
Поради обилния снеговалеж и паднали дървета, на територията на община Берковица има непланирано прекъсване и смущения в електрозахранването.

Засегната е почти цялата територия на града, както и редица населени места: Пърличево, Замфирово, Бокиловци, Балювица, Гаганица, Черешовица, Мездрея, Песочница, Цветкова бара, Бистрилица, Котеновци, Рашовица, Лесковец, Слатина, Боровци, Костенци, Комарево, Бързия, Ягодово.

Причината за прекъсване на електрозахранването са множеството паднали дървета заради натрупалия тежък, мокър сняг. Дърветата са скъсали жици, включително на далекопроводи в гористите местности под връх Ком.

Няколко екипа на ЕРМ Запад, подкрепени от ДГС Берковица и Община Берковица работят по отстраняване на повредите и падналите клони на територията на цялата община.

Няма данни за пострадали хора към този момент.

