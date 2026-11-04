Берое сбърка отново в Адриатическата лига

Берое Стара Загора сбърка за втори последователен път в Адриатическата лига. Баскетболистките на Николай Господинов допуснаха поражение срещу Партизан 1953 с 61:74 в мач от втория кръг в група B. В зала "Общинска" старозагорският отбор бе в ролята на догонващ през целия двубой, а в края щурмът, който направи, дойде твърде късно. За сръбкините, които спечелиха срещу "зелено-белите" за втори път в Адриатика за една седмица, ключова роля изигра борбата под коша, където бяха 44 срещу 30, както и асистенциите след 22:13.

Към този момент отборът от Стара Загора все още не знае какво е успех и има две поражения. Следващият мач в турнира за Берое ще бъде на 25 ноември, когато ще приеме Трешневка 2009.

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Интрига имаше само на старта, белязан от честата смяна на водачеството, но гостите извършиха серия от 12:3, за да се радват на аванс от 10 точки след 10 минути игра. Сръбкините доминираха още по-сериозно във втората част и ограничиха сериозно своите съпернички, за да се изстрелят на голямата почивка при 46:23.

Отборът от Белград контролираше ситуацията на паркета и при подновяването на играта, като запази двуцифрения си актив, който бе 15 точки в края на предпоследния период. „Зелено-белите“ проявиха характер във финалната десетка и постепенно дадоха заявка за интрига, стопявайки изоставането си до минус 10, но в последните минути този щурм бе спрян и това бе всичко.

Бри Гънълс наниза 21 точки за Берое. Кая Харисън записа 15 и 7 асистенции, Гергана Маданкова реализира 12.

Джесика Тимънс и Изабел Вержао отбелязаха по 15 точки за Партизан. Джесиния Лоусън приключи с 13 и 11 борби, Ана Перич има 11 и 6 овладени под двата ринга топки.