Без сериозни инциденти протече изборният ден, съобщиха от полицията в Плевен

Изборният ден в област Плевен приключи. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Ярослав Димитров. Не се е наложило удължаване на изборния ден в секции в Плевенско.

В пет секции бе преустановено гласуването с машини. Те са в общините Плевен, Левски и Кнежа. Към този момент на интернет страницата на РИК-Плевен са публикувани решения по осем сигнала за нарушения на Изборния кодекс и една жалба.

От полицията съобщиха, че денят на вота е протекъл без сериозни инциденти. Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите.

В област Плевен има задържани за престъпления, свързани с политическите права на гражданите и с упражнявания днес парламентарен вот.