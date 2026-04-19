Без сериозни инциденти протече изборният ден, съобщиха от полицията в Плевен
Изборният ден в област Плевен приключи. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Ярослав Димитров. Не се е наложило удължаване на изборния ден в секции в Плевенско.
В пет секции бе преустановено гласуването с машини. Те са в общините Плевен, Левски и Кнежа. Към този момент на интернет страницата на РИК-Плевен са публикувани решения по осем сигнала за нарушения на Изборния кодекс и една жалба.
От полицията съобщиха, че денят на вота е протекъл без сериозни инциденти. Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите.
В област Плевен има задържани за престъпления, свързани с политическите права на гражданите и с упражнявания днес парламентарен вот.