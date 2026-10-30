Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБЗОР)

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България – Илияна Йотова и Андрей Гюров, се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия тази вечер. Водещ беше Поли Златарева. Дебатът обхвана важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политиките, вижданията и ценностите на кандидатите.

Единственият дебат между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров по БНТ сблъска възгледи и послания. Противопоставянето започна от първия миг, от първия акорд.

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Президентската институция е като пиано в хола, заобикалят го, но никой не свири на него. Президентът може да направи много. Президентът може да събере около една маса талантът на нацията."

Илияна Йотова, кандидат за президент: "Президентската институция от много време насам, от началото на 2017 г. господин Гюров, е много добре акордирано пиано, което свири мелодии, които хората очакват."

Преди балотажа не потърсиха политическа подкрепа, а само тази на българските граждани.

Илияна Йотова, кандидат за президент: "Част от формациите, които подкрепят Гюров потърсиха официалната подкрепа на "ДПС – Ново начало" и на господин Пеевски и се чудя какво им обещахте господин Гюров?"

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Ние никога не сме търсили подкрепа от партийни централи и от партийни лидери."

Атаките срещу кораби в Черно море и политиката на България нажежеха напрежението.

Илияна Йотова, кандидат за президент: "Предлагам среща за сигурността и мораториум върху бойни действия между всички 6 държави – България, Румъния, Турция, Грузия, Румъния, Украйна и Русия." Андрей Гюров, кандидат за президент: Пожелание за мораториум всъщност не е отбранителна стратегия, мълчанието не е отбрана. Затова това, което трябваше да се направи е първо да се назове опасността."

На тема: война и мир – и как да се постигне примирие, тезите на опонентите:

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Както ЕС, така и Зеленски и САЩ няколко пъти призовават за спиране и замразяване на военните действия, за да може да се премине към следващите стъпки за мир и споразумение. Как това е против националния интерес на страната? Ако ние не се съгласяваме да има прекратяване на военните действия." Илияна Йотова, кандидат за президент: "Вашата теза е за временно прекратяване на военните действия - това, което една от страните няма как да се съгласи. И това е политика, която нарочно се прави в този вид, за да не се стигне до това примирие. Имаме нужда от истинско споразумение за мир. Няма как да изключите Русия в това отношение."

Двамата кандидати за президентския пост не се разминават в позицията си да не се изпращат български военни в Украйна. Но сблъскаха позиции за подписаното от Гюров споразумение с Украйна и за договора с "Боташ". За политиката на България спрямо Република Северна Македония – спорът беше кой е защитил максимално националния интерес назад във времето.

Илияна Йотова, кандидат за президент: "Ние няма да отстъпим и на сантиметър, защото Скопие настоява на протоколи." Андрей Гюров, кандидат за президент: "Имаме споразумение, което всички подкрепят."

След като Илияна Йотова назначи за служебен премиер Андрей Гюров като част от списъка с хора, от които президентът може да избира, Андрей Гюров не би инициирал конституционни промени за отпадане на т. нар. "домова книга", според Илияна Йотова тя трябва да бъде премахната.

Андрей Гюров отхвърли упреците, че ако бъде избран ще има нова сглобка:

"Няма разговори между мен и партийни централи и партийни лидери."

На твърдения, че ако Йотова спечели, ще има концентрация на власт, тя отговори:

"Не смятам, че институциите трябва да воюват помежду си."

На тема пари – Йотова и Гюров спориха за предишния и бъдещия бюджет.

Илияна Йотова, кандидат за президент: "В удължителния бюджет нямахте пари и заплати, затова искахте пари от ББР." Андрей Гюров, кандидат за президент: "Тези пари бяха там, за да се използва банката като касичка за приближени фирми."

Двамата кандидати имаха право да си задават въпроси. Решиха да питат за атаките в отминалата кампания, свободата на медиите и процедурата по помилване.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ