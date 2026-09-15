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ЗДРАВЕЙ, УЧИЛИЩЕ!

Близо 26 000 ученици прекрачиха прага на класните стаи в Бургас (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чисто ново училище отвори врати в квартал "Крайморие"

близо хил ученици прекрачиха прага класните стаи бургас снимки
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Близо 26 000 ученици започнаха днес новата учебна година в Бургас.

За 1947 първокласници училищният звънец би за първи път.

Първият учебен ден тази година е белязан и от две важни промени – чисто ново училище отвори врати в квартал „Крайморие“, а ОУ „Васил Априлов“ премина на едносменен режим на обучение.

Новият филиал на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ в „Крайморие“ посрещна първите си ученици.

Сградата разполага с осем класни стаи, специализирани кабинети и STEM център. Изградени са още физкултурен салон и плувен басейн, както и пространства за обучение по природни науки, информационни технологии, музика и изкуства.

„Убеден съм, че след време ще се гордеете, че сте били първите ученици в това прекрасно училище“, обърна се към децата кметът на Бургас Димитър Николов.

С нов корпус започна учебната година и ОУ „Васил Априлов“. Разширението позволява на училището за първи път да премине към едносменен режим на обучение.

Новата двуетажна сграда разполага с четири класни стаи със 104 учебни места и лекционна зала със 116 места. Обособени са и пространства за чуждоезиково обучение, изкуства, извънкласни дейности и занимания по интереси.

„Днешният първи учебен ден в ОУ „Васил Априлов“ е по-различен, защото е свързан и с въвеждането на новия учебен корпус и стартирането на учебната година в едносменен режим“, заяви Димитър Николов.

С обновена база започва годината и в други бургаски училища. Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации вече разполага с нов Център за високи постижения „Компютърни науки“, а Спортното училище „Юрий Гагарин“ посрещна учениците след ремонт на сградата.

Общо 25 769 ученици от 1-ви до 12-ти клас започват учебната 2026/2027 година в община Бургас. Всички 52 училища на територията на общината вече разполагат със STEM центрове и кабинети.

#здравей, училище #Бургас

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