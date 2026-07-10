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МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

Близо 3900 са загиналите след силните земетресения във Венецуела

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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оон близо млн души засегнати земетресенията венецуела снимки
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Загиналите при земетресенията във Венецуела на 24 юни са вече 3889, съобщи депутатът Хорхе Родригес, цитиран от агенция Ройтерс.

Според представените от него данни в четвъртък (местно време) ранените са 16 740, а останалите без дом - 17 907.

Два труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха основно северната част на Венецуела през интервал от 39 секунди. Надеждата да бъдат открити оцелели е минимална, докато стотици семейства продължават да издирват своите близки, посочва АФП.

В сряда ООН отправи призив за дарения, за да помогне на Венецуела да се справи с последиците. От своя страна Каракас призова няколко държави да деблокират замразените венецуелски активи, блокирани в резултат на наложени санкции.

Очаква се възстановителните дейности в северната част на страната, която е най-тежко засегната, да бъдат изключително трудни, тъй като стотици сгради са се срутили или са станали необитаеми, отбелязва Франс прес.

#мощни земетресения #жертви #Венецуела

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