Близо 3900 са загиналите след силните земетресения във Венецуела
Загиналите при земетресенията във Венецуела на 24 юни са вече 3889, съобщи депутатът Хорхе Родригес, цитиран от агенция Ройтерс.
Според представените от него данни в четвъртък (местно време) ранените са 16 740, а останалите без дом - 17 907.
Два труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха основно северната част на Венецуела през интервал от 39 секунди. Надеждата да бъдат открити оцелели е минимална, докато стотици семейства продължават да издирват своите близки, посочва АФП.
В сряда ООН отправи призив за дарения, за да помогне на Венецуела да се справи с последиците. От своя страна Каракас призова няколко държави да деблокират замразените венецуелски активи, блокирани в резултат на наложени санкции.
Очаква се възстановителните дейности в северната част на страната, която е най-тежко засегната, да бъдат изключително трудни, тъй като стотици сгради са се срутили или са станали необитаеми, отбелязва Франс прес.