Близо 43% е избирателната активност в Смолян към 16.00 часа

Рекордна избирателна активност от 42,51 процента към 16 часа регистрира РИК-Смолян. От имащите право на глас 92 858, вота си са дали 39588.

В община Рудозем активността достигна над 52 процента. В община Смолян е 40 на сто. В 10 секция в Смолян преминаха изцяло на гласуване с хартия, заради дефектирала машина. Районната избирателна комисия препрати по

компетентност към прокуратурата сигнал за нередна регистрация на 150 избиратели на един адрес в Девин. От Районната прокуратура там няма информация дали са извършили проверка.