БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте в четвъртък от 21.00 ч.

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия в четвъртък, 29 октомври, от 21.00 ч. Водещ ще е Поли Златарева.

Зрителите могат да гледат дебата на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 4, в новинарския сайт bntnews.bg, както и във Фейсбук страницата и YouTube канала на Българската национална телевизия.

Обществената телевизия ще даде възможност посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров от единствения им дебат в национален ефир да достигнат до възможно най-широка аудитория преди балотажа в неделя, 1 ноември. Дебатът ще обхване важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите.