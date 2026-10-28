БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64,...
Чете се за: 00:52 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от...
Чете се за: 02:05 мин.
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с...
Чете се за: 01:40 мин.
Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания –...
Чете се за: 00:32 мин.
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027"...
Чете се за: 10:15 мин.
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът за палежа на "Старлинк":...
Чете се за: 06:07 мин.
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал...
Чете се за: 06:37 мин.
Нападение пред израелското посолство в Белград,...
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте в четвъртък от 21.00 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Запази
каква подкрепа стъпват илияна йотова андрей гюров балотажа неделя
Слушай новината

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия в четвъртък, 29 октомври, от 21.00 ч. Водещ ще е Поли Златарева.

Зрителите могат да гледат дебата на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 4, в новинарския сайт bntnews.bg, както и във Фейсбук страницата и YouTube канала на Българската национална телевизия.

Обществената телевизия ще даде възможност посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров от единствения им дебат в национален ефир да достигнат до възможно най-широка аудитория преди балотажа в неделя, 1 ноември. Дебатът ще обхване важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите.

#дебат между кандидат-президенти

Водещи новини

БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте в четвъртък от 21.00 ч.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „CONTSHIP JET“ Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „CONTSHIP JET“
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ) Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Стоянов: Три морски дрона са атакували контейровоза на 21...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Хронология на атаките в Черно море: Пети ударен кораб в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027" в Бургас
Чете се за: 10:15 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ