3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Борисов за 3 март: Свободата е избор да се поеме отговорност

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
бойко борисов март свободата избор поеме отговорност
Снимка: БТА/Архив
Свободата е избор, пише лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Фейсбук по случай националния празник на България. По думите му, свободата е избор да се поеме отговорност.

"Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен. Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни. Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден", посочва Борисов.

"На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела. Честит 3-ти март!", заявява още лидерът на ГЕРБ.

#3 март #Национален празник #Бойко Борисов

