Бостън разгроми Бруклин с над 40 точки разлика след 26 тройки

Лидерът в Източната конференция Бостън Селтикс разгроми Бруклин Нетс със 139:96 у дома в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация . Пред повече от 19 хиляди зрители в зала "Ти Ди Гардън" домакините показаха страхотна ефективност в атака и нанизаха общо 26 тройки за изразителния успех.

Селтикс започнаха агресивно от самото начало и още в края на първата част имаха преднина от 30 точки (46:16), което е рекорд в историята на франчайза. Джейсън Тейтъм и компания не намалиха оборотите и в един момент авансът им набъбна до 49 точки, а при финалната сирена разликата бе 43 точки. Тейтъм завърши с 31 точки и 9 борби, а Джейлън Браун добави 26 точки, като и двамата вкараха по седем тройки от 12 опита. По този начин за осми път от началото на сезона двете звезди на Бостън вкарват поне 25 точки в един мач.

Jayson Tatum and Jaylen Brown went off in the Celtics W.



️ Tatum: 31 PTS, 9 REB, 4 AST, 7 Threes

️ Brown: 26 PTS, 3 REB, 3 AST, 7 Threes pic.twitter.com/mnIMhnXYq3