Ботев надви Славия в емоционален мач в памет на Илиян Филипов

Ботев Пловдив записа четвърта поредна победа в Първа лига, след като надделя с 1:0 над Славия в среща от 11-ия кръг на шампионата. Единственото попадение на стадион „Христо Ботев“, пред 18 000 зрители, реализира Алберто Салидо в началото на второто полувреме.

Двубоят премина под надслов „Всички за Илиян“ в памет на президента на „жълто-черните“ Илиян Филипов, който бе убит на 30 септември в Пловдив. Преди първия съдийски сигнал се състоя специална церемония, по време на която представители на привържениците, футболни клубове и Българския футболен съюз поднесоха венци и цветя в негова памет.

Феновете на Ботев издигнаха специална хореография в началото на срещата, а в седмата минута играта бе прекъсната, за да могат привържениците отново да почетат Илиян Филипов със запалването на множество факли по трибуните. След повече от 10 минути прекъсване мачът бе подновен.

Почти веднага домакините стигнаха до първия си точен удар. Велиян Видолов проби индивидуално по левия фланг и стреля, но Иван Андонов се справи без затруднения. В 33-ата минута вратарят на Славия отново трябваше да се намесва, този път след точен изстрел на Самуел Калу от границата на наказателното поле.

Гостите отговориха в 43-ата минута след изпълнение на статично положение. Емил Стоев бе оставен непокрит на втора греда, но не успя да насочи топката в целта и двата отбора се оттеглиха на почивка при нулево равенство.

Ботев нанесе своя удар още в първите секунди след подновяването на играта. Мауро Родригес отне топката по левия фланг и подаде успоредно на голлинията към Алберто Салидо, който от близка дистанция прати топката в опразнената врата за 1:0.

В 50-ата минута Иван Минчев отправи опасен удар, но след рикошет в крак на защитник топката премина покрай гредата на Даниел Наумов. Шест минути по-късно Иван Андонов демонстрира отличен рефлекс, отразявайки фалцов изстрел на Карлос Меоти.

Бразилецът отново бе близо до попадение в 63-ата минута, когато на два пъти опита да преодолее защитата на Славия, но ударите му бяха блокирани.

В 89-ата минута Франклин Маскоте имаше възможност да сложи точка на спора. Нападателят засече с глава остро центриране от свободен удар, но Иван Андонов реагира добре и предотврати втори гол във вратата си.

След последния съдийски сигнал футболистите, треньорският щаб и служителите на Ботев Пловдив се събраха в кръг в центъра на терена, за да отдадат още веднъж почит към клубния президент Илиян Филипов.

С четвъртия си пореден успех „канарчетата“ продължиха силното си представяне в първенството, като победата над Славия бе белязана от емоционален жест в памет на техния президент.