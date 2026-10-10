Железничарското дерби приключи без победител

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Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) завършиха 1:1 в мач от 11-ия кръг на Първа лига.

Локомотив - Локомотив
Снимка: Startphoto.bg
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Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) завършиха 1:1 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Головете паднаха преди почивката, като Раян Лейтен откри резултата за гостите от Пловдив в седмата минута, Мохамед Медфаи изравни с глава на "червено-черните" в 33-ата минута. Гостите от Пловдив имаха възможност да открият резултата в самото начало на мача след грешка на вратаря Мартин Величков, който обаче я поправи.

"Черно-белите" все пак излязоха напред в резултата в седмата минута, когато Крист Лонгвил центрира остро по земя отдясно, топката достигна до Раян Лейтен на задна греда, който е прати в напречната греда, а след това тя тупна зад голлинията - 0:1. Положението бе изгледано на видео повторение за евентуална засада на Лонгвил, но такава не бе установена е голът бе признат. В началото на мача агитката на пловдивския Локомотив издигна транспарант "Бори се, Любо! Победата те чака!" за треньора на домакините Любослав Пенев, който благодари за жеста.

Столичани изравниха малко след половин час игра. Тогава при изпълнение на корнер топката бе избита от пловдивчани напред, но Спас Делев я догони и центрира на далечната греда, където Мохамед Медфаи вкара с глава - 1:1. В самия край на първата част вратарят на гостите Боян Милосавлевич спаси удар отблизо на Калоян Костов.

В добавеното време Ефе Али получи контузия бе изнесен на носилка, като вместо него на терена се появи Парвизджон Умарбаев. В 68-ата минута Иван Йорданов от пловдивчани вкара топката в мрежата, но голът не бе зачетен заради нарушение на Жуниор Бурбан в атака, който изблъска Калоян Костов. В края на мача и двата тима опитаха да стигнат до успеха, но внимаваха повече да не загубят срещата.

Отборите са съседи в класирането, като имат по 8 точки и са на десето и единадесето място, като изпревариха Септември, който има същия актив. В следващия кръг Локомотив (София) посреща Ботев (Враца) на 24 октомври, а Локомотив (Пловдив) е домакин на Славия два дни по-късно. Другия петък Локомотив (Пловдив) гостува на Янтра в Габрово за Купата на България, а Локомотив (София) ще гостува в събота на Вихрен в Сандански.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Локомотив София

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