Бразилският дебютант Рафаел Камара ще замени французина Естебан Окон в отбора на Хаас във Формула 1 през следващия сезон

Британският пилот Оли Берман ще си партнира с бразилския дебютант Рафаел Камара в тима на Хаас през следващия сезон във Формула 1, съобщиха новината от американския отбор.

21-годишният бразилец ще замени френския пилот Естебан Окон. Камара е от академията на Ферари, като в момента води в класирането на пилотите във Формула 2 през българина Никола Цолов.

"Много съм щастлив, че се присъединяват към тима на Хаас във Формула 2", каза Камара. "Това е важна стъпка в моята кариера и искам да благодаря на собственика Джин Хаас и директора Аяо Комацу за доверието, което ми оказаха. Много съм благодарен и на скудерията и академията на Ферари за подкрепата и всичко, което направиха за моето развитие през годините, както и на семейството ми, което винаги бе до мен в този период", добави той.

"Сега фокусът ми е да се подготвя по най-добрия начин за новото предизвикателство. Има много какво да уча и нямам търпение да започна работа с отбора, да опозная болида и да продължа да се развивам като пилот", каза бразилецът.

Тимът на Хаас е на седмо място от 11 отбора в класирането на конструкторите преди последните шест състезания за сезона. Берман е донесъл 23 от общо 30 точки на тима до момента.