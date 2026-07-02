БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

Броят на жертвите на земетресението във Венецуела достигна 2295

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Запази
броят жертвите земетресението венецуела достигна 2295
Слушай новината

Броят на жертвите на двойното земетресение във Венецуела се увеличи седмица след трагедията и вече възлиза на 2295 загинали и над 11 000 ранени, предаде Франс прес, като цитира изявление на председателя на парламента.

"Около 12 841 души са засегнати" от земетресенията на 24 юни, добави Родригес при обявяването на новите данни за жертвите.

Обявените по-рано данни бяха за 1943 загинали и 10 571 ранени.

#мощни трусове във Венецуела #земетресение във Венецуела

Водещи новини

Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ) Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Ескортираният самолет: Фалшив сигнал задейства най-строгата...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
С послание за мир: Двама души се качиха на върха на Емпайър Стейт...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ