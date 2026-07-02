Броят на жертвите на земетресението във Венецуела достигна 2295

Броят на жертвите на двойното земетресение във Венецуела се увеличи седмица след трагедията и вече възлиза на 2295 загинали и над 11 000 ранени, предаде Франс прес, като цитира изявление на председателя на парламента.

"Около 12 841 души са засегнати" от земетресенията на 24 юни, добави Родригес при обявяването на новите данни за жертвите.

Обявените по-рано данни бяха за 1943 загинали и 10 571 ранени.