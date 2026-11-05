Бус на фенове на ЦСКА от Хасково е бил потрошен в Атина преди мача с Панатинайкос

Бус на привърженици на футболния отбор на ЦСКА от клуба "Екзекуторс" в Хасково е бил потрошен в Атина преди днешния мача с Панатинайкос от Лигата на конференциите. Това съобщи за БТА журналистът Тихомир Петков, който е пътувал с феновете.

Инцидентът е станал късно снощи в района на хотел "Crystal City", където поддръжниците на червения тим са настанени. Неизвестни вандали са разбили страничното стъкло на автомобила, а от него са откраднати документи и яке, уточни Петков.

За случая е била уведомена полицията, която разследва случая.