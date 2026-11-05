Ясен е съставът на ЦСКА за гостуването на Панатинайкос

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Панатинайкос в мач от основната фаза на Лига на конференциите.

Двубоят стартира в 22:00 ч. на Олимпийския стадион в Атина.

В групата се завръща възстановеният от контузия нападател Жоел Цварц. В състава е и десният бек Тамиму Уору, който зае мястото в картотеките на контузения Лео Перейра.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 11. Мохамед Брахими, 34. Васил Каймаканов, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.