Честването на Деня на светите братя Кирил и Методий в Смолян

С литийно шествие започна тържественото честване на 24 май в Смолян. То премина по централния булевард "България" до амфитеатъра в центъра на града.

В него се включиха ученици, учители, деца от детските градини, представители на културни институции, Негово преосвещенство Смолянският епископ Висарион, свещеници и граждани.

Честването на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност продължи на площад "България" с връчване на годишните награди на Община Смолян на изтъкнати дейци и творци от областта на науката, образованието, културата и журналистиката.

Наградените са общо 40, сред тях е и кореспондентът на БНТ в Смолян Величка Петкова. Наградени бяха и ученици за постигнати високи резултати на национални олимпиади и състезания. Празничен концерт изнесоха талантите от Общинския детски комплекс.