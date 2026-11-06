Чиликов: Имахме желанието да вземем точка и успяхме

Наставникът на Дунав (Русе) Георги Чиликов остана доволен от характера и себераздаването на неговите футболисти в двубоя с Ботев (Пловдив), завършил при равенство 1:1 на стадион "Христо Ботев".

"Трябва да поздравя нашите футболисти за характера и себераздаването. Наясно съм, че играхме срещу отбор, който притежава сериозна класа. Не ни беше лесно, страдахме. Имахме проблеми, знаехме го, но на моменти не успявахме да отговорим на тяхната скорост и динамика. Аз съм изключително доволен. Отмениха ни и гол. Имахме този път ситуации. Имахме желанието да вземем точка и успяхме", заяви след срещата Чиликов.

"Наясно съм какво означава добър футбол. Знаете как играхме във Втора лига. Трябва да се подсилим на определени позиции, за да имаме смените, които да освежат отбора. Абсолютно всички футболисти тренират добре. Надявам се тази точка да покаже отново, че трябва да се раздаваш. Нашите футболисти показаха голям характер и себераздаване", каза още специалистът.