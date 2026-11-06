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Дунав попари Ботев с късен гол и си тръгна с точка от Пловдив

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Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
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Двата отбора си размениха по едно попадение в заключителните минути на двубоя на стадион „Христо Ботев“, като домакините бяха близо до победата, но допуснаха изравняване само четири минути след откриването на резултата.

Ботев Плодив - Дунав Русе
Снимка: Startphoto.bg
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Ботев (Пловдив) и Дунав (Русе) завършиха наравно 1:1 в среща от 13-ия кръг на Първа лига. Двата отбора си размениха по едно попадение в заключителните минути на двубоя на стадион „Христо Ботев“, като домакините бяха близо до победата, но допуснаха изравняване само четири минути след откриването на резултата.

„Канарчетата“ започнаха по-активно и още в началото Франклин Маскоте имаше две добри възможности да се разпише, но не успя да намери очертанията на вратата. Георги Китанов също трябваше да се намесва след опасни изпълнения на Самуел Калу и Лукас Араужо. Най-добрата възможност за пловдивчани през първата част се откри пред Мауро Родригес, чийто диагонален удар срещна гредата.

След почивката натискът на Ботев продължи. Китанов отново демонстрира отличен рефлекс при удар на Араужо, а впоследствие се справи и с няколко опасни ситуации пред своята врата. В 71-вата минута стражът на русенци направи ключово спасяване след удар с глава на Маскоте при центриране на Калу.

Дунав също имаше своите възможности, като в 79-ата минута Даниел Наумов предотврати попадение след изстрел на Марио Дилчовски, който бе изведен зад защитата на домакините. Малко по-късно Китанов отрази и удар на Георги Миланов.

Шест минути преди края на редовното време Ботев все пак стигна до гол. Ехидже Укаки отправи прецизен фалцов удар, с който преодоля Китанов и даде аванс на пловдивчани – 1:0.

Радостта на домакините обаче беше кратка. В 88-ата минута Дунав възстанови равенството, след като Ибрахим Кейта засече отблизо остро подаване на Радослав Апостолов отляво и оформи крайното 1:1.

Така двата отбора поделиха точките. Ботев остава на петото място в класирането с актив от 23 точки, докато Дунав събра 12 и временно се изравни с Черно море на деветата позиция.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе #ПФК Ботев Пловдив

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