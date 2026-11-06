Септември София постигна минимален успех над Локомотив София и задълбочи кризата при "железничарите"

Септември София постигна победа с 1:0 срещу Локомотив София в столичния сблъсък от Първа лига. Единственото попадение в срещата беше дело на Педро Ферейра, който се разписа в началото на второто полувреме и отбеляза дебютния си гол с екипа на домакините.

Двубоят започна с отлична възможност за Локомотив. Още в първите минути Калоян Костов отправи удар с глава от непосредствена близост след центриране на Иван Йорданов, но Мартин Христов изчисти топката пред голлинията.

Малко след това вратарят на Септември Владимир Иванов се намеси решително след удар с глава на Анте Аралица и запази нулевото равенство.

Домакините отговориха с опасна ситуация пред вратата на Мартин Величков. Николас Фонтейн се възползва от грешка на Никола Нейчев и се озова зад защитата на гостите, но не успя да реализира.

Локомотив продължи да търси попадение, като Спас Делев имаше възможност да се разпише, но ударът му беше блокиран. В средата на първата част Владимир Иванов отново се намеси успешно след опасно центриране на Делев, насочено към Мохамед Медфаи.

В 35-ата минута Херард Францети затрудни максимално Мартин Величков с изстрел от границата на наказателното поле, но стражът на гостите успя да избие.

До почивката двата отбора не намериха път към гола, въпреки че Локомотив имаше още една възможност след разбъркване в наказателното поле на домакините.

На почивката старши треньорът на Септември Едуард Щайнбрехер направи три промени, които оказаха влияние върху развитието на срещата.

В 49-ата минута Педро Игор проби по десния фланг и центрира към Борислав Стоичков, който стреля от въздуха. Мартин Величков успя да отрази удара с една ръка, но топката попадна в Педро Ферейра, който с мощен изстрел я изпрати в мрежата за 1:0.

След попадението Локомотив опита да възстанови равенството. Адил Тауи отправи опасен удар от дистанция, но Владимир Иванов изби в ъглов удар.

В следващите минути Септември създаде няколко отлични възможности да удвои преднината си. Мартин Величков първо спаси технично изпълнение на пряк свободен удар от Николас Фонтейн, а малко след това демонстрира отличен рефлекс при удар от близка дистанция на Валантайн Озорнвафор след центриране от корнер.

В 77-ата минута стражът на Локомотив отново се намеси решително, този път след опасен изстрел на Херард Францети.

До края гостите не успяха да намерят изравнително попадение и Септември запази минималния си аванс, за да стигне до ценен успех в столичното дерби.