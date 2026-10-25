ЦИК: Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
Избирателната активност към 12:00 ч. е 5,8% при гласували 385 092. Най-висока избирателна активност е отчетена в област Видин - 8,12%, а най-ниска в Кърджали 2,56%.
Към ЦИК са постъпили 13 сигнала, 4 сигнала са за нарушение на процеса за гласуване, 7 лица са отказали да гласуват с машина, искали да гласуват с хартиена бюлетина. 20 машини в страната са с някакви проблеми - секциите са преминали към гласуване с хартия.
Другите сигнали са свързани с избирателния списък, който е несъответствал на номера на секцията. А е имало и три сигнала, свързани с предизборна агитация, допълват от Централната избирателна комисия. Останалите нарушения са относно машинното гласуване.
Към 12.00 часа има