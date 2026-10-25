193 сигнала за изборни нарушения са получени в МВР към 11.00 часа

193 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите са получени в МВР към 11.00 часа, съобщиха от ведомството. От тях 160 са за купуване на гласове, 9 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 23 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

Съставени са 1259 предупредителни протокола.

От вътрешното министерство припомнят, че функционира денонощно телефонна линия 02/ 90 112 98 сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Сигнали може да се подават и на електронен адрес izbori@mvr.bg.