ЦИК при обработени 17,86% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)

Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври.

При обработени 17,86% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:

Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 35,53%,

Андрей Гюров - Георги Кандев - 30,51%,

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13,53%,

Радостин Василев и Красимир Манов – 4,14%,

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 4,00%,

Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,54%.

4,6% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого", това са 11 855 души.

15,95% е избирателната активност към 16.00 ч. - това сочат данните, публикувани на страницата на Централната избирателна комисия. Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669.